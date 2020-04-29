مصادر كويتية: حسابات “مزيفة” تحاول بث الفتنة بين المصريين والكويتيين

كشفت مصادر كويتية مسؤولة، عن ورود شكاوى من معلمين مقيمين في الكويت، حول انتحال مجهولين شخصياتهم عبر حسابات بأسمائهم وصورهم، تطلق تغريدات مسيئة للمتعلمين الكويتيين لإثارة الوقيعة.

وأكدت المصادر، أن المنتحلين يحاولون استغلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لإحداث وقيعة بين الطلبة ومعلميهم المقيمين وخاصة من المصريين.

وأكد حسام الدين جلال لـ”القبس”، أن مجهولا انتحل شخصيته في “تويتر”، وراح يطلق تغريدات مسيئة عن الكويت والطلبة والمواطنين، مضيفا أنه سارع إلى الاتصال بطوارئ الداخلية، ونصحه رجال الأمن بالتوجه إلى مباحث الجرائم الإلكترونية، الذين استمعوا الى شكواه، وطلبوا منه ترك هاتفه لمدة 24 ساعة لتفريغه والتأكد من صدق البلاغ.

وقال جلال، إنه بعد التأكد من سلامة موقفه تم تسجيل شكوى ضد الحساب المزور، لافتا إلى أن المجهول الذي انتحل شخصيته مستمر في إطلاق التغريدات المسيئة حتى الآن، “ويسب كل من دافع عني وقدّم لي يد المساعدة”.

وختم بأنه يكن للكويت وشعبها كل المحبة والتقدير، وأن غرض منتحل الحساب هو الوقيعة بين البلدين، مستغلا الظروف الراهنة.

المصدر: القبس