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“حفتر” يعلن وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد استجابة لدعوة الدول الصديقة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : منذ 41 ثانية
“حفتر” يعلن وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد استجابة لدعوة الدول الصديقة

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد، وذلك استجابة لدعوة الدول الصديقة، مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق.

وقال الناطق باسم “الجيش الوطني الليبي” اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: “استجابة لدعوة الدول الصديقة، تعلن القيادة العامة وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها، مع الرد على أي خرق”، لافتا إلى أن “هذا هو موقف القيادة العامة متمثلة في المشير حفتر”.

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وقالت القيادة العامة “للجيش الوطني” في بيان عنها إنه بمناسبة شهر رمضان “وتقديرا واستجابة للدعوات من الدول الشقيقة والصديقة التي تطالب فيها بوقف القتال خلال هذا الشهر الكريم تعلن القيادة العامة عن وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها”، محذرة من أن “أي اختراق لوقف العمليات العسكرية من قبل المليشيات الإرهابية، سيكون الرد عليه فوريا وقاسيا جدا”.

وأضاف البيان: “كما نطمئنكم بأنه لا رجوع عن بلوغ الهدف الذي دفع من أجله أبطالنا أرواحهم ودماءهم وإن استنجد الخونة الجبناء بمرتزقة العالم أجمعين”.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381116

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