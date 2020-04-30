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روسيا تهدد : أي هجوم صاروخي من الغواصات الأمريكية سيقابل بضربة نووية روسية.

كل الوطن- فريق التحرير
2020-04-30T01:46:35+03:00
2020-04-30T01:47:41+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
روسيا تهدد : أي هجوم صاروخي من الغواصات الأمريكية سيقابل بضربة نووية روسية.

كل الوطن  – سبتونيك عربى: اعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أي هجوم صاروخي من الغواصات الأمريكية سيقابل بضربة نووية روسية.

علقت زاخاروفا، في إحاطة صحفية، على إعادة تسليح الغواصات من طراز “تريدينت-2” بصواريخ نووية منخفضة الطاقة، قائلة، إن أي هجوم أمريكي سيقابل برد نووي روسي، معتبرة أن “هذا يتفق مع العقيدة العسكرية الروسية”.

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وأضافت “كما أوضحنا أكثر من مرة، نعتبر هذه الخطوة خطيرة، كما أنها تؤدي إلى زعزعة الاستقرار”.

ويشار إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن في وقت سابق، أن انتاج شحنات نووية منخفضة الطاقة يؤدي إلى تلاشي العتبة النووية، وهو أمر خطير للغاية للعالم بأسره.

والجدير بالذكر أن وزن الشحنة النووية الجديدة يصل إلى 6 كيلو طن، بينما تصل قدرتها التفجيرية إلى 100 كيلو طن.

القاعة المركزية لمحطة الطاقة النووية كولسكايا في منطقة مورمانسك الروسية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381119

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