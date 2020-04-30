مستشفى الخاصرة يواصل مكافحة “كورونا” بالمسح النشط والتوعية المكثفة

كل الوطن – فريق التحرير

بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، واصل مستشفى الخاصرة العام إجراءاته الإحترازية والوقائية المشددة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث إستمرت الفرق الطبية المتخصصة بالمستشفى وبدعم من مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة ، في القيام بجولاتها للكشف المبكر على العمالة داخل مقرات سكنها وعملها في المنطقة فيما أجرت عمليات المسح النشط التي أستهدفت عمال الشركات العاملة بالمستشفى ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما واصلت الفرق الميدانية زياراتها لمقرات سكن العمال، إضافة لجولاتها السابقة على المنشآت والاستراحات الواقعة على الطرق الرئيسية.

وجرى خلال الجولات الميدانية قياس درجات الحرارة للعمالة ، والتحقق من عدم وجود الأعراض عليهم، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بعدة لغات فيما تم أخذ عينات من عمال الشركات العاملة بالمستشفى.

وقد كثّف المستشفى وضمن إجراءاته الوقائية أعمال التعقيم داخل كافة أقسام المستشفى ومواقف المركبات و سكن التمريض.

وكان مستشفى الخاصرة العام قد كّثف أيضاً من إجراءاته الإحترازية والوقائية والتوعوية، والتي تضمّنت وضع نقاط فرز على مداخل المنطقة وكذلك نقاط فرز للموظفين على مداخل المستشفى، وتكثيف الإجراءات الإحترازية داخل قسم الطوارئ وأقسام التنويم ، واتخاذ إجراءاتٍ تقلِّل من المراجعين والزوار بتقديم الخدمات لهم عن بعد، إضافة لتنفيذ حملات توعوية مكثفة، والتوعية داخل المحلات التجارية وغيرها من الإجراءات التوعوية ، باشراف مدير مستشفى الخاصرة العام الأخصائي حمود مرزوق المرشدي .