ألمانيا تعلن عن حظر “حزب الله” وتضيفه إلى قائمة المنظمات الإرهابية

كل الوطن- رويترز: أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، أنها اتخذت قرارا بحظر “حزب الله” اللبناني على أراضيها وتصنيفه منظمة إرهابية.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الشرطة الألمانية قامت بمداهمات صباح اليوم لاعتقال أشخاص ينتمون إلى الحزب الذي بات محظورا بحسب القوانين الألمانية.

وبحسب التقارير الألمانية، فإن نحو 1050 شخصا متهمون بانتمائهم للحزب على الأراضي الألمانية.

وفي السياق نفسه قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن “الوزير هورست زيهوفر أعلن بحظر تنظيم “حزب الله” في ألمانيا”.

وكان البرلمان الألماني قد أقر في وقت سابق اقتراحا يحث حكومة المستشارة أنغيلا ميركل على حظر جميع أنشطة “حزب الله” اللبناني على الأراضي الألمانية مشيرا إلى ما وصفه بـ”أنشطته الإرهابية” خاصة في سوريا.