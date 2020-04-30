تسجيل الدخول
» » 49 شائعة تم تداولها في الأردن خلال شهر

49 شائعة تم تداولها في الأردن خلال شهر

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : منذ 20 ثانية
49 شائعة تم تداولها في الأردن خلال شهر

كل الوطن- سبتونيك:  أظهر تقرير مرصد مصداقية الإعلام الأردني “أكيد” تراجع انتشار الشائعات في الأردن خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.

انخفض عدد الشائعات بشكل ملحوظ، مقارنة بالشهر السابق بسبب التحذيرات التي أطلقتها الحكومة بتشديد العقوبات على كل من يروج الشائعات.

اقرأ أيضا...

وحسب “أكيد” وصل عدد الشائعات إلى 49 شائعة، وهي نسبة منخفضة مقارنة بشهر مارس/ آذار الماضي، الذي سجل 67 شائعة، بحسب وكالة “بترا”.

مواقع التواصل الاجتماعي لا تزال تتصدر المشهد في نشر الشائعات وترويجها، حيث بلغت في نسبتها 38 شائعة، كما روجت وسائل الإعلام المحلية لـ11 شائعة.

وحذر المرصد من الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقة هذه المعلومات من عدمها.

وعادة ما تزدهر الشائعات في الظروف الاستثنائية مثل أوقات الأزمات والحروب والكوارث الطبيعية وغيرها.

ومن المعروف أن الشائعات تُروّج بشكل ملحوظ في بيئات اجتماعية وسياسية وثقافية دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها وحجم تأثير موضوعها

عمليات التعقيم والتطهير في الأردن، كورونا 17 مارس 2020
وزير الإعلام الأردني يتحدث عن بدء عودة الحياة إلى طبيعتها بعد محاصرة الوباء

.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381174

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.