تسجيل الدخول
» » صور أقمار صناعية تكشف تفاصيل جديدة بشأن اختفاء زعيم كوريا الشمالية

صور أقمار صناعية تكشف تفاصيل جديدة بشأن اختفاء زعيم كوريا الشمالية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
صور أقمار صناعية تكشف تفاصيل جديدة بشأن اختفاء زعيم كوريا الشمالية

كل الوطن- سبتونيك عربى: أظهرت صور أقمار صناعية جديدة، تفاصيل جديدة بشأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعد أيام من الشائعات والمزاعم التي تتحدث عن إصابته بمرض خطير وإجرائه عملية جراحية فاشلة، كما وصل الأمر ببعض وسائل الإعلام لنعيه وعرض صورة مفبركة لجثمانه.

ذكر موقع “38 نورث”، وهو مشروع تابع لمركز أبحاث ستيمسون، أن صور الأقمار الصناعية أظهرت قطارا متوقفا في مجمع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في مدينة وونسان الساحلية يومي 21 و23 أبريل”، حسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

اقرأ أيضا...

وقال الموقع إن “القطار لوحظ لأول مرة في هذه المحطة في 21 أبريل، ومرة أخرى في 23 أبريل، ولكن لا يمكن تحديد ما إذا كان قد ظل واقفا في المحطة منذ ذلك الحين”.

وأضاف: “وفي 29 أبريل ظل القطار في نفس الموضع”، لكنه أضاف: “لم تعد عربة المحرك (القاطرة) متوقفة في الجانب الجنوبي من القطار، ومن غير الواضح ما إذا كانت قد غادرت أو تم تحريكها إلى أسفل مظلة المحطة، ولكن في كلتا الحالتين لا يبدو أن القطار مستعد للمغادرة”.

وأشار الموقع المتخصص في الشؤون الكورية الشمالية إلى أن “وجود القطار هناك لا يدل على مكان وجود الزعيم الشمالي ولا يشير إلى أي شيء يتعلق بصحته”.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتفقد كلية تدريب المعلمين في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 17 يناير/ كانون الثاني 2018
بعد شائعة وفاته… صور أقمار صناعية تكشف تحركا يشير لتواجد زعيم كوريا الشمالية

وفتح اختفاء كيم في الأسبوعين الماضيين وعدم ظهوره ومشاركته في مناسبات رسمية هامة، باب الشائعات والمزاعم التي تتحدث عن إصابته بمرض خطير وعن إجرائه عملية جراحية فاشلة، ووصل الأمر ببعض وسائل الإعلام الغربية لنعيه وعرض صورة مفبركة لجثمانه.وكانت صور أقمار صناعية، كشفت أمس تحركات زوارق فاخرة كثيرا ما يستخدمها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وقال خبراء يتابعون الأوضاع في كوريا الشمالية إن صورا بالأقمار الصناعية توضح تحركات زوارق فاخرة كثيرا ما يستخدمها الزعيم كيم جونغ أون وحاشيته في الآونة الأخيرة قرب وونسان تمثل دلائل جديدة على وجوده في هذا المنتجع الساحلي.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381190

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.