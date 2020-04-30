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مصر.. حملة مستمرة للقضاء على الخفافيش

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 59 ثانيةآخر تحديث : منذ 59 ثانية
مصر.. حملة مستمرة للقضاء على الخفافيش

كل الوطن-  اليوم السابع : باتت الخفافيش في مصر في الفترة الأخيرة هدفا للمطاردة للتخلص منها، خاصة بعد تردد الأنباء عن ظهور غير معهود لها في بعض مناطق البلاد.

وأعلن رئيس مدينة شبين القناطر، غريب أحمد عارف، اليوم الخميس، أنه تم استخدام مبيدات في أحد المنازل المهجورة في مدينة شبين القناطر بالقليوبية، والذي كانت تسكنه مجموعة من الخفافيش.

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وقال عارف إنه تم القضاء على كافة الخفافيش في المنزل، كما أجريت حملة لتطهير المنطقة المحيطة بالمنزل، بالتنسيق مع إدارة المكافحة التابعة للطب الوقائي بمديرية الطب البيطري بالقليوبية.

وفي نفس السياق أكدت وكيلة الوزارة للطب البيطري بالقليوبية، أمل العسيلي، أن الخفافيش تتخذ المكان المجهور كموطن لها مثلما حدث في قرى شبين القناطر، ودعت إلى عدم القلق، مشيرة إلى أن جميع المعاينات التي تمت خلال الفترة الماضية من قبل وزارة الزراعة ومركز البحوث والطب البيطري، أثبتت أن الخفافيش آكلة الفاكهة وليست من الأنواع الأخرى التي قد يربط البعض بينها وبين فيروس كورونا.

المصدر: اليوم السابع

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381194

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