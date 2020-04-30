“النفط الليبية” تكشف خسائرها جراء إغلاق الحقول

كل الوطن- RT : قدرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الخسائر التى لحقت بها جراء إغلاق حقول النفط في البلاد، بأكثر من 4 مليارات و300 مليون دولار أمريكي منذ 17 يناير 2020.

وأضافت المؤسسة، أن الخزانة العامة تكبدت تكاليف إضافية حيث كانت مضطرة لتغطية العجز في المصادر المحلية بتغطيته من المصادر الخارجية، مشيرة إلى أن هذا الأمر زاد من الأعباء المالية على حساب المحروقات.

وأكدت أنها تواصل بذل كل ما بوسعها لتوفير كميات كافية من المحروقات لكافة الليبيين، على الرغم من الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

ودعت المؤسسة إلى رفع الحصار المفروض على منشآتها النفطية، واستئناف إنتاج النفط والغاز من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، مضيفة أن إمداد عدة مناطق في البلاد بالمحروقات يشكل تحديا بسبب الصراع القائم وتردي الوضع الأمني.

ناصر حاتم ـ القاهرة