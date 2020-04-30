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بومبيو: سنحمل الصين مسؤولية ما لحق العالم من ضرر جراء محاولتها إخفاء معلومات عن فيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-30T13:07:56+03:00
2020-04-30T13:18:46+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 دقيقةآخر تحديث : منذ 11 دقيقة
بومبيو: سنحمل الصين مسؤولية ما لحق العالم من ضرر جراء محاولتها إخفاء معلومات عن فيروس كورونا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن اعتقاده بأن الصين حاولت إخفاء معلومات حول فيروس كورونا “كوفيد-19″، مؤكدا أن السلطات الصينية ستتحمل المسؤولية عن ذلك.

وقال بومبيو في حوار مع قناة “فوكس نيوز”: “نحن نعرف أن فيروس كورونا ظهر في ووهان الصينية، ولكن لا نعرف حتى الآن مصدره بالضبط”، مضيفا: “نعرف أن الحزب الشيوعي الصيني لم يكن صادقا. ونعرف أنه عندما حاول الأطباء الحديث عن ذلك منعوهم، كذلك طردت الصين صحفيينا”.

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وتابع بومبيو في تصريحه: “يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا من أجل تقديم المذنبين في ذلك إلى العدالة، وتحميلهم مسؤولية الضرر الكبير الذي لحق بالاقتصاد العالمي، وكذلك بحياة الناس الأمريكيين وفي العالم كله”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: “نحن الآن نركز على توفير الأمن للناس، وبعد ذلك سيأتي الوقت ليفهم الجميع، وليس الولايات المتحدة وحدها، ماذا حدث، وأعتقد في النتيجة سيتحمل الحزب الشيوعي الصيني مسؤولية ما وقع”.

وفي الوقت الذي تنتقد فيه دول غربية، مثل بريطانيا وفرنسا وأستراليا، الصين وتتهمها بإخفاء معلومات عن مصدر فيروس كورونا، نفت بكين صحة هذه الاتهامات وأكدت أنها لا تستند إلى أي أساس.

كذلك رفضت بكين دعوات أطلقتها أستراليا لإجراء تحقيق دولي حول مكان نشأة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381206

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