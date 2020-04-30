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خالد يوسف ينتقد دعوات وقف “رامز مجنون رسمي”

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : منذ 7 ثواني
خالد يوسف ينتقد دعوات وقف “رامز مجنون رسمي”

وجه المخرج، خالد يوسف عبر صفحته على فيسبوك انتقادات لدعوات إيقاف برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يعرض في موسم رمضان الحالي.

وفي مدونة نشرها يوسف على الفيسبوك قال: ” ده مبدأ و لا أحيد عنه لأن التحكم في أذواق الناس مش من حق أي حد ..برنامج رامز جلال قايم علي تمثيل الضيف انه قال يعني آخد مقلب ..ولو تجاوز رامز معاه هما أحرار مع بعض ..”.

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وتعليقا على القرار المذكور قالت مجموعة MBC إن قرار نقابة الإعلاميين خاص بالوسائل الإعلامية التي تبث من داخل مصر، وهو لا ينطبق على مجموعه قنوات MBC، فهي مجموعة قنوات غير مصرية وتبث من دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقوانين المتبعة.
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المصدر: المصري اليوم

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381212

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