مصر… الكنيسة تسمح بإقامة الأفراح بستة مدعوين فقط

كل الوطن- المصرى اليوم: أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في مصر، أنها أقرت ضوابط جديدة بشأن إقامة “صلوات سر الزيجة” أو ما يعرف بـ”الأكاليل”، في الوقت الحالي، وذلك للحد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك صحيفة “المصري اليوم” المصرية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الكنيسة حددت عدد الحضور من المدعوين والكنيسة بشكل استثنائي، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد 19”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرر، اليوم الخميس، إقامة صلوات الأكاليل في الكنائس أو البيوت بشرط السماح بحضور 6 أشخاص فقط من أسرتي الزوجين والأب الكاهن الموجود في الكنيسة، إضافة إلى شماس فقط، وذلك بشكل استثنائي بسبب الوباء العالمي ولمنع التجمعات مع مراعاة الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية أثناء إقامة الصلوات حفاظا على الأرواح”.

وأوضحت الصحيفة أن “إقامة صلوات سر الزيجة، تكثر خلال فترة الخمسين المقدسة، التي تأتي عقب الصوم الكبير الذي استمر لمدة 55 يوما ويتبعه صوم الرسل والذي يستمر نحو شهر”.