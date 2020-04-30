إسرائيل تسلم “الغمر” للأردن

من المقرر أن تنسحب إسرائيل عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، من جيب “الغمر” الواقع جنوبي البحر الميت وتسلمه إلى الأردن، بعد أن كانت قد سلّمته منطقة الباقورة ، في نوفمبر الماضي.

واستخدم مزارعون إسرائيليون منطقتي “باقورة” و”الغمر” للزراعة، في أعقاب توقيع اتفاقية “وادي عربة” للسلام بين الجانبين، عام 1994، وامتدت فترة استئجار المنطقتين 25 عاما.

وتقدر مساحة “الغمر” بنحو 4 آلاف دونم، واحتلت إسرائيل منطقتي “الباقورة” عام 1950 و”الغمر” 1967، وعادت المنطقتان إلى السيادة الأردنية، بموجب معاهدة السلام “وادي عربة”، وتم وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقين خاصين ضمن معاهدة السلام.

وينص الملحقان على انتفاع إسرائيل من المنطقتين لمدة 25 سنة من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ، مع تجديد الانتفاع تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يخطر أي طرف الآخر بإنهاء العمل بالملحقين، قبل سنة من تاريخ التجديد.

المصدر: RT + وكالات