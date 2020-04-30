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مستشفى السليل يواصل مكافحة “كورونا” بالمسح النشط والتوعية الصحية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-30T18:13:51+03:00
2020-04-30T18:14:26+03:00
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
مستشفى السليل يواصل مكافحة “كورونا” بالمسح النشط والتوعية الصحية

كل الوطن – فريق التحرير

بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، واصل مستشفى السليل العام إجراءاته الإحترازية والوقائية المشددة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

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حيث إستمرت الفرق الطبية المتخصصة بالمستشفى وبدعم من مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة ، في القيام بجولاتها للكشف المبكر على العمالة داخل مقرات سكنها وعملها في المنطقة فيما أجرت عمليات المسح النشط التي أستهدفت عمال الشركات العاملة بالمستشفى ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما واصلت الفرق الميدانية زياراتها لمقرات سكن العمال، إضافة لجولاتها السابقة على المنشآت والاستراحات داخل المحافظة .

وجرى خلال الجولات الميدانية قياس درجات الحرارة للعمالة ، والتحقق من عدم وجود الأعراض عليهم، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم باشراف مدير مستشفى محافظة السليل العام الدكتور سعد بن عائض ال وديان .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381239

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