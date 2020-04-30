“الصحة السعودية”: تسجيل 1351 إصابة جديدة بـ “كورونا” في المملكة

كل الوطن – الرياض

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الخميس إجتماعها الحادي والسبعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى إستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والإطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .

وعقب الإجتماع اوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (3200000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (985) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (228) آلف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العددالجديد من الحالات المؤكدة وهي (1351)

وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (440) حالة، ومكة المكرمة (392)، وجده (120) حالة، والمدينة المنورة (119) حالة، والدمام (110) حالة، والجبيل (35) حالة، والهفوف (29) حالة، والقطيف (23)، والطائف (17)حالة، والزلفي (13) حالة، وبريدة(11) حالة، وخليص (8) حالات، والخبر (7) حالات، وتبوك (4) حالات، ورأس تنورة (3) حالات، والمزاحمية (3) حالات، وحائل حالتان، والجفر حالتان، وحالة واحدة في كل من خميس مشيط، والظهران، والنعيرية، والمذنب، والباحة، والوجه، واملج، وحفر الباطن، والقنفذة، والقريات، ورفحاء، ووادي الدواسر، وساجر.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (22753) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (19428) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها ( 123) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر بأن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1351) كان نسبة السعوديين منها 17٪ في حين كانت نسبة غير السعوديين 83٪، والإناث منهم شكل 14٪، والذكور 86٪، مشيرًا الى أن (1054) من الحالات المعلنة اليوم كانت نتيجة للمسح النشط وهي ما تعادل نسبة 78٪ من مجموع الحالات،

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (3163) حالة بإضافة (210) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات

(162)حالات، بإضافة 5 حالات وفيات جديدة في الرياض وجدة، منها حالتين لسعوديين

وأكد د/ العبدالعالي على من يخرج من منزله في هذه الفترة، ضرورة الحصول على الكمامة القماشية، لما لها من فوائد في تقليل نقل الرذاذ ومنعه من نقل العدوى، وهو ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، مع الحرص كل الحرص على التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين جيداً، وتغطية الأنف والفم والابتعاد عن التجمعات.