أمريكا: عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز 62 ألفا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الخميس أن الولايات المتحدة سجلت 2053 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا كوفيد-19 خلال 24 ساعة.

وبعد تراجع طفيف في عدد الوفيات يومي الأحد والاثنين، سجلت الولايات المتحدة الخميس أكثر من ألفي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات على أراضيها منذ بدء الجائحة إلى 62.906.

وتعتبر الولايات المتحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير/شباط الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء كوفيد-19، سواء على مستوى عدد الوفيات أو الإصابات.

فرانس24/ أ ف ب