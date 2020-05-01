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مصر… وفاة وكيل كلية طب القصر العيني بعد إصابته بفيروس كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : منذ 28 ثانية
مصر… وفاة وكيل كلية طب القصر العيني بعد إصابته بفيروس كورونا

كل الوطن- فريق التحرير – القاهرة : أعلن محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الجمعة، وفاة هشام الساكت، وكيل كلية طب القصر العيني لشئون المجتمع وخدمة البيئة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال عثمان الخشت على حسابه الشخصي على “فيسبوك”، صباح اليوم الجمعة: “أنعي الصديق الغالي الأستاذ الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة، الذي توفي إلى رحمة الله صباح اليوم في مستشفى العبور بجامعة عين شمس”.

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وأعرب الخشت عن حزنه العميق لفقدان شخصية رفيعة المستوى وقيادة بارزة من قيادات كلية الطب وجامعة القاهرة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.2 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 2.3 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381297

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