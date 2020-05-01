تسجيل الدخول
» » الجيش اليمني: إحباط هجمات للحوثيين شرق محافظة الجوف

الجيش اليمني: إحباط هجمات للحوثيين شرق محافظة الجوف

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية
الجيش اليمني: إحباط هجمات للحوثيين شرق محافظة الجوف

القاهرة – سبوتنيك. : أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، إلحاق خسائر بجماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، في مواجهات بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

 وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها “26 سبتمبر”، أن “قوات الجيش تمكنت الخميس، من إفشال محاولات هجومية للحوثيين في منطقة الجدافر، وبالقرب من معسكر اللبنات، شرق مدينة الحزم (مركز الجوف)”.

اقرأ أيضا...

وأكدت “تكبيد الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح خلال المواجهات”.

وجدد الجيش اليمني “التزامه بتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد – 19”.

وأعلن الحوثيون، الأربعاء، على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، “انتهاء عملية (فأمكن منهم) وتطهير ما تبقى من محافظة الجوف حيث أصبحت محررة بنسبة 95%”.

وأوضح العميد سريع، أن “المرحلة الأخيرة من عملية (فأمكن منهم) شملت تطهير معسكر اللبنات والأقشع والخسف والمناطق المجاورة في المرازيق والمهاشمة بالجوف”.

وأشار إلى “أن المساحة المحررة مؤخرا بلغت 3500 كم مربع أي صحراء الحزم بالكامل إضافة لمناطق في خب والشعف”.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله “الحوثيين” أواخر عام 2014.

مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن
اليمن… 35 قتيلا وجريحا في معارك بين الجيش و”أنصار الله” غرب الضالع
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381304

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.