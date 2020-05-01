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دمشق تعلن عن عدوان صاروخي إسرائيلي على أهداف في سوريا من أجواء الجولان

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : منذ 33 ثانية
دمشق تعلن عن عدوان صاروخي إسرائيلي على أهداف في سوريا من أجواء الجولان

كل الوطن- سانا  : أعلنت دمشق، مساء اليوم الخميس، أن القوات الجوية الإسرائيلية شنت هجوما صاروخيا على أهداف في سوريا انطلاقا من أجواء الجولان المحتل.

وأفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية بأن “مروحيات العدو الإسرائيلي اعتدت بعدة صواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل على مواقع في المنطقة الجنوبية”.

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وشددت الوكالة على أن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط، بينما لم يتم إصدار أي تعليق من قبل الجانب الإسرائيلي.

وتأتي هذه العملية استمرارا لسلسلة الهجمات التي شنتها إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، بينما قالت مصادرة غربية إن الضربات تستهدف القوات المدعومة إيرانيا التي توسع وجودها في الأراضي السورية.

وسبق أن تعهدت الحكومة الإسرائيلية وخاصة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بمنع إيران والقوات الموالية لها من التمركز عسكريا في سوريا.

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المصدر: سانا + وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381307

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