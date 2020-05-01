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» » “التجارة” و”الاتصالات” تستدعيان متاجر وشركات توصيل طرود تأخرت في تسليم المنتجات للمستهلك

“التجارة” و”الاتصالات” تستدعيان متاجر وشركات توصيل طرود تأخرت في تسليم المنتجات للمستهلك

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
“التجارة” و”الاتصالات” تستدعيان متاجر وشركات توصيل طرود تأخرت في تسليم المنتجات للمستهلك

كل الوطن – واس

استدعت وزارة التجارة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مسؤولي عدد من المتاجر وشركات توصيل الطرود بمختلف مناطق المملكة نتيجة التأخر في تسليم المنتجات المطلوبة إلكترونياً من قبل المستهلكين، إثر تلقيهما بلاغات وشكاوى للمستهلكين بهذا الخصوص.

وأوضحت الوزارتان أن سبب التأخير في التسليم يعود لتحديات بسبب زيادة الطلبات على المتاجر الإلكترونية توافقاً مع إجراءات منع التجول مما أدى إلى تراكم بعض الشحنات وتأخر توزيعها وتسليمها للمستهلك، وأشارتا أن هذه الشركات تعمل حالياً على زيادة وتيرة عملها لتوصيل الشحنات خلال أيام قليلة.

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وقد عقدت وزارتا “التجارة” و”الاتصالات وتقنية المعلومات” يوم أمس اجتماعاً مع المتاجر وشركات نقل الطرود لإيجاد حلول عاجلة وضمان جدولة تسليم الشحنات خلال الأيام القليلة القادمة مع إعطاء العميل الحق الكامل باسترداد مبلغه في حال عدم رغبته بالانتظار وإشعاره بذلك.

وأكدتا حرصهما على ضمان حفظ حقوق المستهلك كما دعوا الجميع إلى تفهم الظروف الحالية الاستثنائية، إلى جانب مواصلتهما العمل مع الجهات الحكوميةكافة والشركات المعنية لضمان خدمة المستهلك وحماية وحفظ حقوقه.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381312

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