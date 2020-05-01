مصر.. مقتل وإصابة 10 عسكريين في انفجار استهدف مركبتهم

أفاد المتحدث باسم الجيش المصري، الخميس، بمقتل وإصابة 10 جنود من جراء استهداف مركبتهم بعبوة نسافة في محافظة شمال سيناء، حيث تخوض القوات المصرية مواجهات منذ سنوات مع جماعات متشددة.

وقال المتحدث، على صفحته في فيسبوك، “انفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد”، ما أسفر مقتل وإصابة “ضابط وضابط صف و8 جنود”.

وإذ أكد المتحدث على “استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية”، لم يكشف مزيدا من التفاصيل عن الهجوم.

وتقاتل قوات الأمن المصرية جماعات متشددة في شمال سيناء، وتصاعدت بعد عام 2013، إثر عزل الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي.

وتتركز المواجهات مع الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء)، المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين، خصوصا في شمال ووسط سيناء.

وتسبّبت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين. لكنّ وتيرة هجمات المتشددين تراجعت بشكل ملحوظ في ظل عملية عسكرية شاملة بدأها الجيش المصري في فبراير 2018 “لمكافحة الارهاب”.

المصدر: الحرة