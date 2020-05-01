تسجيل الدخول
» » مصر.. تطوّرات جديدة في قضية سما المصري بعد نشرها شريط فيديو فاضحا

مصر.. تطوّرات جديدة في قضية سما المصري بعد نشرها شريط فيديو فاضحا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-01T16:36:11+03:00
2020-05-01T16:40:56+03:00
جرائم وحوادثفنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
مصر.. تطوّرات جديدة في قضية سما المصري بعد نشرها شريط فيديو فاضحا
كل الوطن – روسيا اليوم : حددت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية جلسة 2 مايو، أولى جلسات محاكمة الفنانة المصرية، ​سما المصري،​ بعد اتهامها بـ”التحريض على الفسق والفجور”.

وجاء القرار بعد أن أصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة يوم الأحد الماضي قرارا بتجديد حبس سما المصري 15 يوما إضافيا على ذمة التحقيقات.

وجاء إلقاء القبض على سما المصري لاتهامها بـ”نشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام، عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وقيامها بأفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري”.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381359

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.