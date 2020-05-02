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القبض على ميكانيكي سيارات يمارس مهنة الطب في دولة عربية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
القبض على ميكانيكي سيارات يمارس مهنة الطب في دولة عربية
كل الوطن- المنامة:  أعلنت السلطات البحرينية، القبض على عامل تصليح سيارات يمارس مهنة الطب في منزله، حيث حول مرآب بيته إلى عيادة دون ترخيص.

وأوضحت وزارة الداخلية البحرينية في بيان: “ألقت مديرية شرطة محافظة المحرق، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية القبض على آسيوي يعمل ميكانيكي سيارات قام بتحويل مسكنه وموقع عمله في منطقة

عراد الصناعية إلى عيادة يمارس فيها مهنة الطب دون ترخيص، كما تم القبض على آخر يقوم بمساعدته”.

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ونقل البيان عن لسان مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق أنه “فور ورود معلومات بهذا الشأن، باشرت المديرية عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه متلبسا أثناء معالجته مرضى آسيويين مقابل بضعة دنانير”.

وأشار مدير عام مديرية الشرطة إلى أنه تحريز المعدات والأدوات والأجهزة الإلكترونية والأدوية الطبية التي يصنعها ويستخدمها في ممارسته لتلك المهنة بالإضافة إلى المبالغ المالية المتحصلة منها.

وأتم مدير عام مديرية شرطة المحرق “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة“.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381406

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