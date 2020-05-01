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الإبراشي لـ”غادة عادل، بسبب مشاركتها في برنامج رامز: والله عيب

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-01T21:02:51+03:00
2020-05-01T21:04:25+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
الإبراشي لـ”غادة عادل، بسبب مشاركتها في برنامج رامز: والله عيب

كل الوطن – المصريون

انتقد الإعلامي وائل الإبراشي، الفنانة غادة عادل، بسبب مشاركتها فى برنامج رامز جلال، قائلاً: “غادة قالت: “أنا كلب”، معقبًا: “والله عيب يا غادة وغلط كبير في حقك ونجوميتك لما تراهني عليها في برنامج بالمواصفات دي”.

وأضاف الإبراشي خلال تقديمه برنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً: “فكرة برامج المقالب خصصت من أجل اختبار عفوية الناس وتلقائيتهم وليس إهانتهم، معقبًا: “أنا بتأسف جدًا أن الفنانة غادة عادل تقول أنا كلب فى أحد برامج المقالب، لم أكن أتوقع أن نصل إلى هذا الحد المؤسف”.

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وطالب الإعلامي بضرورة أن تتوقف مثل هذه البرامج، قائلاً: “شىء مؤسف ويجب أن يتوقف، ولا يمكن أن نصل إلى هذه الحالة لأن هذا يعطي انطباعًا سيئًا عن الفن والفنانين”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381407

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