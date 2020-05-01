ترامب يعلن منح المصادقة على استخدام دواء أمريكي واعد لعلاج فيروس كورونا

كل الوطن – وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن سلطات الولايات المتحدة أصدرت مصادقة رسمية على دواء “رمديسيفير”، الذي تصنعه شركة “جيلياد ساينسز” لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19”.

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علماء في مختبر بمركز شركة “جيلياد ساينسز” في مدينة لافيرن بولاية كاليفورنيا حيث تجري اختبارات لدواء “رمديسيفير”.

شركة أمريكية تعلن عن تحركات سريعة نحو بدء توزيع عقار جديد واعد ضد فيروس كورونا

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، إن شركة “جيلياد ساينسز” حصلت منذ قليل مصادقة طارئة من قبل وكالة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإنتاج دواء “رمديسيفير”.

ونقل ترامب عن الرئيس التنفيذي لشركة “جيلياد ساينسز”، دانييل أوداي، قوله إن هذا الإجراء “خطوة أولى مهمة” وإنه ينوي توزيع نحو مليون جرعة من العقار كتبرعات.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أن الشركة والسلطات ستبدأ بتوزيع مليون جرعة من العقار بين مستشفيات الولايات المتحدة اعتبارا من الاثنين المقبل.

فيما اعتبر مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ستيفن هان، أن إصدار المصادقة على العقار “تقدم سريري مهم”.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في رسالة بعثتها للشركة، إنها تصادق على استخدام عقار “رمديسيفير” نظرا لتشكل حالة طارئة على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وأشارت الإدارة إلى أنه من المنطقي الاعتبار أن الفوائد من استخدام “رمديسيفير” لعلاج المصابين بفيروس كورونا أكبر من المخاطر المحتملة التي قد تكون ناجمة عن ذلك.

وكشفت دراسات تم إجراؤها في المعهد الوطني للصحة أن “رمديسيفير” قادر على تسريع تعافي المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19”.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن المدير التنفيذي لشركة “جيلياد ساينسز” الأمريكية للأدوية أن الشركة تتحرك سريعا مع سلطات الولايات المتحدة للحصول على موافقة على إنتاج وتوزيع هذا العقار الجديد ضد فيروس كورونا.