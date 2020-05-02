شاهد بالصور.. ظهور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

كل الوطن – وكالات:

ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لأول مرة اليوم السبت، بعد 20 يوما من الغياب، ليدحض الشائعات حول صحته، حسبما ذكرت الإذاعة التلفزيونية المركزية في كوريا الشمالية.

وذكرت الإذاعة أن كيم حضر مراسم بمناسبة الانتهاء من مصنع للأسمدة في سونتشون بإقليم بيونغان الجنوبي يوم الجمعة الذي يصادف يوم العمال.

ويعد هذا أول نشاط علني منذ مشاهدته لآخر مرة في 11 أبريل، وهو يرأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم.

وقالت الإذاعة إن مراسم اكتمال عملية إنشاء مصنع في سونتشون أقيمت بمناسبة يوم العمال الذي يصادف الأول من مايو، وأفادت بأنه وسط عزف موسيقى الترحيب، شارك الزعيم الأعلى كيم جونغ أون بنفسه في حفل اكتمال المصنع وشارك في فعالية قص الشريط لهذه المناسبة.

وأشارت إلى أن من بين الحضور في الحفل كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم والنائبة الأولى لرئيس لجنة حزب العمال الحاكم، ورئيس الوزراء كيم جيه ريونغ ونواب رئيس لجنة الحزب بارك بونغ جو، وكيم دوك-هون وبارك تيه-سونغ، غير أن تشوي ريونغ هيه، النائب الأول لرئيس لجنة الحزب الحاكم، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى، الذي يعتبر الشخص الثاني في السلطة في كوريا الشمالية، لم يظهر في قائمة أسماء الحضور.

وسبق أن زار كيم هذا المصنع كأول نشاطه المعلن في مطلع العام، بعد زيارة قصر كومسوسان، وعبر عن اعتزامه التغلب على تداعيات العقوبات المفروضة على القطاع الاقتصادي بصورة ذاتية.