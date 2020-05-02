وفيات كورونا تقترب من ربع مليون والإصابات تتجاوز 3.3 مليون

كل الوطن- وكالات – ار تى : تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العالم سقف 3.3 مليون حالة، في حين تقترب حصيلة الوفيات من ربع مليون شخص.

وأفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية التي تعتبر مرجعا لتتبع انتشار الفيروس في العالم، اليوم السبت، بأن الوباء الذي شمل 187 دولة، أسفر عن إصابة 3344402 شخص، ووفاة 238787 شخصا.

وأظهرت بيانات الجامعة قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، حيث تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 1103781 مصابا، تليها إسبانيا بـ 213435، ثم إيطاليا بـ 207428، وبريطانيا بـ 178685، تليها فرنسا بـ 167305،

ثم ألمانيا بـ 164077 مصابا.

كما شملت الإحصائية الدول التي سجلت أكثر الوفيات بفيروس كورونا، لتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بـ 65068 حالة وفاة، ثم إيطاليا بـ 28236، تليها بريطانيا بـ 27583، وإسبانيا بـ 24628، ثم فرنسا بـ 24543 حالة وفاة.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020 أزمة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد، خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة الاستمرار في التقيد بالإجراءات الصحية اللازمة حتى الانتصار على الوباء.

المصدر: RT