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بالفيديو.. شرطة موسكو تطارد “بطريقة هوليوودية” مخالفا لنظام الحجر الصحي

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 51 ثانيةآخر تحديث : منذ 51 ثانية

نشرت شرطة موسكو اليوم الخميس لقطات مثيرة تظهر عملية مطاردة لمخالف نظام الحجر الصحي، حاول الفرار من عناصر الأمن بسيارته.

وقد طلب أفراد شرطة المرور من سائق سيارة من نوع “هيونداي سولاريس”، التوقف للتأكد من الوثائق، لكنه بادرهم بالفرار متجاهلا أوامر الشرطة.

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وأدى ذلك إلى مطاردة اضطر الضباط خلالها إلى إطلاق الرصاص على عجلات سيارة المخالف، ما أتاح إيقافها وإلقاء القبض عليه.

وتبين أن سائق السيارة مهاجر من إحدى الدول المجاورة، وهو يعمل كسائق سيارة أجرة بشكل غير قانوني وفي مخالفة لإجراءات الحجر الصحي المفروضة لكبح تفشي كورونا.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381462

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