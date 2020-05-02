تسجيل الدخول
» » شرطة الرياض: القبض على مروج الشائعات المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا

شرطة الرياض: القبض على مروج الشائعات المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-02T13:56:16+03:00
2020-05-02T13:57:28+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
شرطة الرياض: القبض على مروج الشائعات المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا

كل الوطن – واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر بن سليمان التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله شخص يروج شائعات تتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا، وادعائه تحديد موعد للسماح بأداء الصلوات في المساجد، وتغيير فترات منع التجول؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – من تحديد هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الرابع)، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة .

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381468

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.