“أمانة المدينة” تغلق 110 منشئات غذائية مخالفة

كل الوطن – الرياض

كثفت الفرق الميدانية التابعة لأمانة المدينة المنورة وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي جولاتها الرقابية على المنشئات الغذائية والتجارية والمطاعم والمسالخ ونقاط الذبح للتأكد من سلامة الغذاء ، كما كثفت فرق الإصحاح البيئي والنظافة أعمال الرش ومكافحة آفات الصحة العامة ورفع المخلفات المنزلية ومخلفات الهدم والبناء وغسيل وتعقيم وتطهير الأحياء والطرق والميادين العامة وذلك ضمن خطط الأمانة التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ونفذت الفرق الميدانية في البلديات الفرعية التابعة لأمانة المنطقة أكثر من 2222 جولة رقابية على المنشئات الغذائية والتجارية جرى خلالها إغلاق 110 مخالفة وإشعار وإنذار 578 منشأة وإتلاف 9445 كلجم من المواد الغذائية غير الصالحة لاستهلاك الآدمي، كما جرى أخذ 439 عينة غذائية من المطاعم والمراكز التجارية لتحليلها في مختبرات الأمانة، فيما نفذت الفرق الميدانية 200 جولة إصحاح بيئي لمكافحة آفات الصحة العامة 425 جولة للنظافة والغسيل والتعقيم باستخدام 25195 لترا من المطهرات، وجرى رفع 9667 طنا من النفايات المنزلية.