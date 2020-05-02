“الصحّة السعودية”: تسجيل 1362 إصابة جديدة بـ “كورونا” في المملكة

كل الوطن – الرياض

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة عن تسجيل (1362) إصابة جديدة اليوم السبت، ليصل إجمالي الإصابات إلى 25459 حالة، وعدد الحالات النشطة 21518 حالة منها 139 في حالة حرجة.

وأشار إلى تعافي 210 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 3765، وتسجيل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 176، ونوه إلى أن 9% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم تعود لسعوديين، و 91% لغير سعوديين، و 11% من الحالات للإناث، و89% لذكور.