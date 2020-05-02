أخطاء فادحة في الحلقات الأولى لمسلسلات رمضان.. تعرف عليها

كل الوطن – أخبار اليوم

رغم المنافسة الشرسة التي يشهدها سباق الدراما الرمضاني الحالي ولكن بعض المسلسلات وقعت في أخطاء لاحظها الجمهور ووضعت أبطال هذه الأعمال الدرامية في مأزق .

ففي مسلسل البرنس وجد المشاهدون أنه فقد جزء من مصداقيته بسبب خضوع أبطال العمل ومنهم محمد رمضان وأحمد زاهر لتجميل “السمايل هوليوود”، حيث تظهر أسنانهم شديدة البياض، وهو ما لا يتناسب مع أهالي الحارة الشعبية الذين يعاني الكثير منهم من الفقر.

كما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي خطأ في المسلسل وهو قيام البرنس بإصلاح عربية المفروض أنها سيارة اكسينت ولكن بعد الانتهاء من تصليحها تحولت السيارة إلى ماركة آخرى الينترا.

ففي مسلسل “ليالينا 80” لاحظ المشاهدين أظافر نورهان التي لم تتناسب مع أحداث المسلسل الذي تدور بعام 1985 حيث أنها اكليريك وليس طبيعية وهذا النوع من التجميل لم يكن متواجد بهذه الفترة الزمنية .

أما المسلسل الثالث الذي لم يسلم من الأخطاء فهو النهاية للنجم يوسف الشريف ، ورصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطأ في مسلسل النهاية الذي تدور أحداثه في 2120، ظهر الشريف في أحد المشاهد وبجانبه سيارة bmw i3 موديل 2014 ومعني ذك أن “العربية دي عايشة بقالها 100 سنة” مما أثار دهشة الجمهور.

كذلك سخر البعض من الحلقة الأولى من مسلسل لعبة النسيان بسبب ظهور دينا الشربيني وهي تحمل طفلها بعد إنجابه ولكن من الملاحظ أن عمره يتخطى الست أشهر مما أثار دهشة الجمهور واعتبره خطًأ فادحًا.