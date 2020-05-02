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مريم حسين: “البصق في وجه رامز جلال أفضل من 10 مليون دولار”

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
مريم حسين: “البصق في وجه رامز جلال أفضل من 10 مليون دولار”

كل الوطن – فريق التحرير

هاجمت الفنانة المغربية مريم حسين برنامج “رامز مجنون رسمي”، والفنانات اللواتي يظهرن معه.

وقالت مريم عبر فيديو على “سناب شات” أنها تفضل “البصق”، في وجه رامز جلال في حالة استضافها في برنامجه عن الحصول على أمواله وقول كلمات الإطراء له التي يطلب من المشاركين ترديدها.

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واعتبرت مريم أن من خضعن له من الفنانات “مذلولات” وهي لن تكون مثلهن بأي حال من الأحوال.

وأكدت مريم أنها لن تشارك في البرنامج مهما كانت المغريات، “لن أظهر حتى ولو أعطاني 10 ملايين دولار”.

وناقضت مريم نفسها حين قالت أن ابنتها تضررت من برنامج رامز جلال بشدة، لذلك لا تشاهده بوجودها، وتنتظر نومها أولاً، وحين تُشاهده تضحك وتصفق له وتصرخ برافو رامز، استمر يا رامز وحار على اللي يحاربك.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381510

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