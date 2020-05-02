مايا دياب تضع رامز جلال في ورطة بسبب ما كشفته حول البرنامج

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فجرت الفنانة اللبنانية مايا دياب مفاجأة عن برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي كانت ستكون أحد ضيوفه لولا فيروس “كورونا”.

وقالت مايا في مداخلة عبر برنامج “ساعة وحدة” مع الإعلامي اللبناني علي نجم، عبر “اليوتيوب”، أنها كانت تعلم حين دُعيت للبرنامج أنه مقلب، ولكن لم يتم اطلاعها على تفاصيله، وكان فيروس كورونا سبباً في امتناعها عن التصوير، خشية عدم اللحاق بالطيران العائد من الإمارات إلى لبنان، وخوفاً من العزل الصحي.

وقالت: “كنت راح أكون واحدة من الضيوف وتصويري كان يوم الاتنين.. وفي لبنان كانوا هيقفلوا المطار يوم التلات فكنت خايفة اروح اتحجر في دبي .. وانا واخدة الإجراءات الوقائية في المنزل وخايفة على بنتي وعيلتي وأمي وخايفة أرجع لبنان اتحجر 14 يوم”.

وأكدت: “كنت عارفة انه برنامج رامز أكيد .. بس ما كنت عارفة نوع المقلب”.

وسبق أن أكدت الفنانة السورية نسرين طافش إنها تلقت دعوة للمشاركة في برنامج “رامز مجنون رسمي” ولكنها اعتذرت عن عدم المشاركة، وتجاهلت طافش الرد على سؤال حول كيف علمت أن الدعوة من برنامج المقالب برغم أن الضيوف أكدوا عدم علمهم بحقيقة البرنامج إلا بعد تصويره.