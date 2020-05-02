نصيحة صادمة لياسمين صبري من مُخرج شهير

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وجه المخرج مجدي الهواري، نصيحة صادمة للفنانة ياسمين صبري، مطالبا إياها باعتزال التمثيل.

ونشر الهواري فيديو للقاء سابق مع ياسمين صرحت خلاله أن الممثل المصري الراجل محمود عبدالعزيز طلب منها عندما شاهدها أول مرة أن تعتزل التمثيل.

وعلق الهواري على الفيديو: “وإحنا بنضم صوتنا لصوت الراحل”.

وعلق الفنان عمرو عبد العزيز على منشور الهواري قائلاً: “وانا اضم صوتي لصوت الساحر ألف رحمه ونور عليه، ياسمين صبري تنفع لأي حاجه ممكن موديل ممكن عارضه ازياء لكن والله والله والله التمثيل ده موهبه اسمه موهبه يعني ان الله سبحانه وتعالى يهب هذه الموهبة من عنده يعني هي موهوبة بس مش في التمثيل”.

وكان الراحل محمود عبد العزيز هو أول من اكتشف ياسمين صبري وقدمها في مسلسل جبل الحلال وطلب منها وقتها التوقف عن ممارسة مهنة التمثيل فورا والعودة لحياتها العائلية.

يذكر أن ياسمين صبري تقدم هذا العام بطولتها المطلقة الثانية في موسم دراما رمضان 2020، مع مسلسل “فرصة تانية” من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي.