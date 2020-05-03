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شركة عالمية تغلق مصانعها في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
شركة عالمية تغلق مصانعها في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية

كل الوطن- النشرة اللبنانية:  اتخذت شركة دولية كبرى قرارا بالإقفال النهائي في لبنان وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة تعانيها البلاد في الفترة الأخيرة.

ونقلت وكالة “النشرة” اللبنانية بيان الشركة المرطبات العالمية “كوكاكولا” التي أعلنت أنها اتخذت قرارا بالإقفال النهائي في لبنان في أخر شهر أيار/مايو.

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وأضافت الشركة في بيانها: ” لقد تم إبلاغ ​وزارة العمل​ في لبنان بالقرار منذ تاريخ 30/نيسان/2020 حفاظاً على حقوقنا وحقوق الأجراء لدينا علماً أن مكاتب الشركة و​المصنع​ ستكون مغلقة من 1/أيار/2020″.

وأكدت الشركة أنها تواجه العديد من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي استطاعت الشركة أن تتغلب على بعضها على الرغم من الخسائر المتراكمة المسجلة لديها، في حين تعثرت في بعض المشاكل الأخرى، وصولا إلى الوضع الإقتصادي المتردي في لبنان عموما.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381571

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