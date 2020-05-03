لا صحة لفرش الحرم النبوي بالسجاد

كل الوطن – الرياض

نفى الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بوكالة المسجد النبوي جمعان عسيري ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فرش الحرم النبوي بالسجاد استعدادا لفتحه مجددا للمصلين.

وقال : هذا غير صحيح والسجاد موجود ومحفوظ عن الغبار والأتربة , ومتى ما هيئت الأسباب وارتفع الوباء سيكون الحرم الشريف جاهزا , مشددا على أهمية أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح , ودولتنا المباركة لم تدخر جهدا في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وهذا ما أكده قائد الأمة , ستزول هذا الظروف إن شاء الله ويعود الوضع إلى ما كان عليه.