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لا صحة لفرش الحرم النبوي بالسجاد

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : منذ 12 ثانية
لا صحة لفرش الحرم النبوي بالسجاد

كل الوطن – الرياض

نفى الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بوكالة المسجد النبوي جمعان عسيري ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فرش الحرم النبوي بالسجاد استعدادا لفتحه مجددا للمصلين.

وقال : هذا غير صحيح والسجاد موجود ومحفوظ عن الغبار والأتربة , ومتى ما هيئت الأسباب وارتفع الوباء سيكون الحرم الشريف جاهزا , مشددا على أهمية أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح , ودولتنا المباركة لم تدخر جهدا في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وهذا ما أكده قائد الأمة , ستزول هذا الظروف إن شاء الله ويعود الوضع إلى ما كان عليه.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381595

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