محمد رمضان من يطلق على نفسة نمبر ون شديد الغرور ولا نعلم فى اى مدرسة فنية تعلم ..هو اطلق على نفسة اسم نمبر ون وهذا يؤكد غرورة وعدم احترام لكل من سبق من عمالقة الفن وهم قامات لا يمكن ان يطالها من يطلق على نفسة نمبر ون امر مضحك مضحك بل مخزى…فى اى روضة اطفال تعلم واين نشأ ملك العرى والاداء المقزز

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