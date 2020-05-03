كل الوطن – العربية نت

أثار أحد مشاهد مسلسل “البرنس” للنجم المصري محمد رمضان، حملة انتقادات وسخرية من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفوه بالـ” خطأ الفادح.”

فخلال الحلقة السادسة من المسلسل، ظهر رمضان في أحد المشاهد داخل المستشفى بعد تعرضه لحادث مع زوجته وأطفاله، يحيط به طبيبة وممرضة، إلا أن الخطأ وقع في وصلات جهاز تخطيط القلب، فبدلًا من تركيبها على صدر الفنان، تم وضعها على ذراعه.

هذا وأثار المشهد موجة من السخرية والغضب في آن واحد، حيث قال أحدهم “يبدو أن محمد رمضان يقوم بعمل تخطيط للقلب من ذراعه”.

فيما كتبت إحداهن “حتى وإن كان مجرد تمثيل بالنسبة للمخرج والممثلين، هذه مهنتكم لازم تحترمونها، إذا قررتم تحطون مشهد طبي اهتموا بالتفاصيل، اللي يتابعونكم مو سذج ولا ينقصهم معلومات”.

يذكر أن مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة نور، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر والنجم القدير عبدالرحمن أبوزهرة.