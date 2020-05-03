تسجيل الدخول
» » بعد سجال حول أغنية جديدة.. عبدالمجيد: “اللي مو عاجبه لا يتابعني”

بعد سجال حول أغنية جديدة.. عبدالمجيد: “اللي مو عاجبه لا يتابعني”

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : منذ 38 ثانية
بعد سجال حول أغنية جديدة.. عبدالمجيد: “اللي مو عاجبه لا يتابعني”
عبدالمجيد عبدالله

كل الوطن – عكاظ – متابعات

رد الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله على مغردين انتقدوا طرحه أغنية جديدة، واعتبروا توقيتها لا يتناسب مع شهر الصيام، إذ وجه رسالة عبر حسابه في «تويتر»: «لمن يعتبرون أن الأغاني حرام راعوا غيركم ممن يرون الأمر بمنظور مختلف، كفوا عن استمرار نظرتكم الدونية للفنانين». وكان أمير الطرب، كما يلقبه معجبوه، أعلن أنه يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان «سامح الله احتياجي»، ما فتح سجالا كبيرا بين المدافعين والمعارضين للخطوة. دفعه لكتابة سلسلة تغريدات أثنى فيها على متابعيه واختتمها: «ما هي غلطة ومش مجبور إنك تشوفها وإذا عالنصف دقيقة فيديو مع محبيني نسمع شي ترى اللي مو عاجبه لا يدخل ولا يتابع».

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381656

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.