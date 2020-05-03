بعد سجال حول أغنية جديدة.. عبدالمجيد: “اللي مو عاجبه لا يتابعني”

كل الوطن – عكاظ – متابعات

رد الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله على مغردين انتقدوا طرحه أغنية جديدة، واعتبروا توقيتها لا يتناسب مع شهر الصيام، إذ وجه رسالة عبر حسابه في «تويتر»: «لمن يعتبرون أن الأغاني حرام راعوا غيركم ممن يرون الأمر بمنظور مختلف، كفوا عن استمرار نظرتكم الدونية للفنانين». وكان أمير الطرب، كما يلقبه معجبوه، أعلن أنه يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان «سامح الله احتياجي»، ما فتح سجالا كبيرا بين المدافعين والمعارضين للخطوة. دفعه لكتابة سلسلة تغريدات أثنى فيها على متابعيه واختتمها: «ما هي غلطة ومش مجبور إنك تشوفها وإذا عالنصف دقيقة فيديو مع محبيني نسمع شي ترى اللي مو عاجبه لا يدخل ولا يتابع».