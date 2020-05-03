5 علامات تنذرك بفيروس كورونا دون فحص

كل الوطن – فريق التحرير

كشفت جامعة «يال» الأمريكية أن معظم حالات العدوى بفايروس كورونا خفيفة إلى متوسطة، ينما تظهر الأعراض الشديدة على 20% فقط من المصابين. ويؤكد الباحثون أن هناك 5 علامات تدل على الإصابة بلا فحص، وهي: ضعف الشم والتذوق أو تعطلهما لنحو 6 أسابيع، وضعف الشهية عن الأكل تماما، والسعال وإن خفت درجته، مع صعوبة في التنفس أثناء الراحة، وشعور بالتعب والإرهاق غير المبرر، وظهور طفح جلدي وردي يشبه الحصبة على أصابع اليدين والقدمين، واحمرار العين والإسهال والدوخة.

– ضعف أو تعطّل حاستي الشم والتذوق

– سعال خفيف واحمرار العين وإسهال

– صعوبة في التنفس أثناء الراحة

– شعور بالتعب والإرهاق بلا مبرر

– طفح جلدي على الأصابع يشبه الحصبة