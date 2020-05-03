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شرطة الشرقية تلقي القبض على عامل مغسلة ارتدى زيا عسكريا وتصرف بطريقة غير لائقة

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
شرطة الشرقية تلقي القبض على عامل مغسلة ارتدى زيا عسكريا وتصرف بطريقة غير لائقة

كل الوطن – فريق التحرير

أعلنت الشرطة السعودية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على شخص وثقه مقطع فيديو متداول حيث كان يرتدي زيا عسكريا ويتصرف “بطريقة غير لائقة”.

وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم: “إشارة إلى المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يرتدي زيا عسكريا ويتصرف بطريقة غير لائقة، ويوثق ذلك ويقوم بنشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه”.

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وأضاف الدريهم أن المحتجز “مقيم في العقد الثالث من العمر، حيث استخدم زي عميل في المغسلة التي يعمل بها، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381746

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