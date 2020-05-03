الصحة المصرية: تسجيل 14 وفاة و272 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

كل الوطن – روسيا اليوم: أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، تسجيل 14 وفاة و272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، ارتفعت خلال اليوم الماضي بواقع 272 حالة جديدة ووصل إلى مستوى 6465.

ويشير المعدل اليومي الجديد إلى تراجع في وتيرة ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في مصر، مقارنة مع إحصائيات اليومين السابقين، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 1 مايو 358 حالة وفي 2 مايو 298.

وأفاد مجاهد بتسجيل 14 وفاة جديدة ناجمة عن المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث بلغ العدد الإجمالي لضحايا الفيروس في مصر 429 شخصا.

ويمثل هذا المعدل ارتفاعا كبيرا مقارنة مع إحصائية 2 مايو، حيث تم تسجيل 9 وفيات جديدة، بينما تم رصد نفس العدد، 14 وفاة، في 1 مايو.

كما أعلن المسؤول الصحي عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وجميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 1562 شخصا حتى اليوم.

وذكر كذلك أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ارتفع ليصبح 2041.