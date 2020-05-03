“صحة جدة” تنفي انتشار الفيروس بين عمالة عدد من المولات التجارية

كل الوطن – الرياض: نفت “صحة جدة” المعلومات المتداولة حول انتشار وباء كرونا في عمالة عدد من المولات التجارية بجدة.

كما نوهت في حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.