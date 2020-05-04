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مفتي عام المملكة: يجوز إخراج الزكاة لمستفيدي منصة “جود الإسكان”

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : منذ 41 ثانية
مفتي عام المملكة: يجوز إخراج الزكاة لمستفيدي منصة “جود الإسكان”

كل الوطن – واس: أوضح سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، جواز إخراج الزكاة لمستفيدي منصة “جود الإسكان” التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية.

وقال سماحة المفتي : “إن المنصة تحقق العمل المتقن الذي يوافق الشرع في المصارف الإسلامية وخاصة الزكاة، وإن إخراج الزكاة لمستفيدي المنصة عمل طيب ويحقق النفع ومساعدة المحتاجين في الحصول على سكن مناسب لهم وتسهيل أمورهم وفك معاناتهم من مبالغ الإيجارات التي تشق عليهم”.

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الجدير بالذكر أن منصة “جود الإسكان” حظيت بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وكذلك من عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، وتأتي هذه اللفتات المتتالية والحانية من القيادة الرشيدة والجهات لتعكس حرصهم على دعم مختلف فئات المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381776

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