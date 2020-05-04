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وثيقة… الصحة العالمية تكشف توزيع إصابات كورونا في محافظات مصر

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : منذ 29 ثانية
وثيقة… الصحة العالمية تكشف توزيع إصابات كورونا في محافظات مصر

كل الوطن- متابعات- مصراوى: نشرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، وثيقة قالوا إنها صدرت عن منظمة الصحة العالمية وتكشف توزيع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض (كوفيد-19) داخل محافظات مصر.

وبحسب الوثيقة المتداولة، احتلت العاصمة المصرية القاهرة صدارة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تلتها محافظة الجيزة ثم الإسكندرية، وفقا لموقع مصرواي.

وجاء ترتيب باقي المحافظات المصرية العشرة الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد على النحو التالي: في المركز الرابع القليوبية، ثم المنوفية ثم دمياط .

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وحل في المركز السابع الأقصر، ثم بني سويف وفي المركز التاسع الغربية وفي العاشر أسوان”، وفقا لموقع صحيفة “اليوم السابع”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381784

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