وثيقة… الصحة العالمية تكشف توزيع إصابات كورونا في محافظات مصر

وبحسب الوثيقة المتداولة، احتلت العاصمة المصرية القاهرة صدارة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تلتها محافظة الجيزة ثم الإسكندرية، وفقا لموقع مصرواي.

وجاء ترتيب باقي المحافظات المصرية العشرة الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد على النحو التالي: في المركز الرابع القليوبية، ثم المنوفية ثم دمياط .

وحل في المركز السابع الأقصر، ثم بني سويف وفي المركز التاسع الغربية وفي العاشر أسوان”، وفقا لموقع صحيفة “اليوم السابع”.