مثمنا الدور السعودي… وزير الخارجية اليمني يشن هجوما على “الانتقالي الجنوبي” و”الحوثيين

كل الوطن- القاهرة- سبوتنيك . : اتهم وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، اليوم، الأحد، المجلس الانتقالي الجنوبي، بالاستمرار في إجراءاته المخالفة لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي

وقال الحضرمي، خلال لقائه سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، وفقاً لوكالة “سبأ” التي تبثُ من الرياض:

“المجلس الانتقالي بدلا من الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي المتمثلة في البيانات الصادرة من التحالف والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بما فيها مجلس الأمن، إلا أنه لا يزال مصراً على الاستمرار في تمرده ومحاولة فرض إجراءات غير قانونية للاستحواذ على موارد الدولة”.

وأضاف “ما افتعله المجلس الانتقالي الجنوبي من أحداث مؤسفة في سقطرى من محاولة فاشلة لتفجير الوضع بدعم وحدات متمردة على الدولة لا يعدوا كونه امتدادا لمحاولاته جر الجزيرة المسالمة وأهلها في أتون مغامراته السياسية الفاشلة”.

وأكد أن “أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في جزيرة سقطرى، أو في أي من الأراضي اليمنية مرفوضة وستبوء بالفشل لا محال”.

وثمن الحضرمي “دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية قائد تحالف دعم الشرعية في احتواء هذه الأحداث لإعادة الاستقرار والهدوء للجزيرة”.