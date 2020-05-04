تسجيل الدخول
» » في بلد الـ100 ألف إصابة بكورونا… رئيس الدولة يقود مظاهرة شعبية

في بلد الـ100 ألف إصابة بكورونا… رئيس الدولة يقود مظاهرة شعبية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
في بلد الـ100 ألف إصابة بكورونا… رئيس الدولة يقود مظاهرة شعبية

كل الوطن- ريو دي جانيرو – سبتونيك  : تظاهر المئات من مواطني أكبر دولة في أمريكا اللاتينية بالمنطقة الإدارية لعاصمة البلاد، اليوم، الأحد، رغم تأكد إصابة قرابة المائة ألف شخص بفيروس كورونا المستجد، وذلك دعما للرئيس، الذي يتعرض للانتقاد لطريقة تعامله مع الوباء.

 بدأت المسيرة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، في العاصمة البرازيلية متسببة في تكدس عدد كبير من السيارات، وتعطل حركة المرور، بحسب اللقطات التي نشرتها قناة “أو غلوبو” الإخبارية.

اقرأ أيضا...

وشوهد الناس وهم يحملون لافتات تندد بوزير العدل السابق، سيرجيو مورو، وتثني على الرئيس جاير بولسونارو الذي انضم إلى المظاهرة. يتعرض الرئيس الداعم لنشاط الشركات لانتقادات من وزرائه وخبرائه الطبيين لرفضه القيود على الحياة العامة، والتي تهدف لكبح انتشار “كوفيد 19”.

و شهد مورو، الذي استقال في أبريل/ نيسان، أمام الشرطة الفيدرالية، يوم السبت، بأن بولسونارو تدخل في الشؤون القضائية. استقال وزير الصحة أيضًا الشهر الماضي بعد خلافات حول السبيل الأمثل للتعامل مع الأزمة.

وشوهد الناس وهم يحملون لافتات تندد بوزير العدل السابق، سيرجيو مورو، وتثني على الرئيس جاير بولسونارو الذي انضم إلى المظاهرة. يتعرض الرئيس الداعم لنشاط الشركات لانتقادات من وزرائه وخبرائه الطبيين لرفضه القيود على الحياة العامة، والتي تهدف لكبح انتشار “كوفيد 19”.

مافيا
تاريخ من استغلال الكوارث… كيف استفادت المافيا الإيطالية من الوباء؟

و شهد مورو، الذي استقال في أبريل/ نيسان، أمام الشرطة الفيدرالية، يوم السبت، بأن بولسونارو تدخل في الشؤون القضائية. استقال وزير الصحة أيضًا الشهر الماضي بعد خلافات حول السبيل الأمثل للتعامل مع الأزمة.

ووصف بولسونارو مرارًا وتكرارًا الفيروس بأنه “إنفلونزا” واستمر في إجراء المقابلات العامة بعد رحلة إلى الولايات المتحدة في مارس/ آذار، والتي شهدت إصابة 20 من أعضاء وفده بمرض بمرض “كوفيد 19”.

قد يواجه الرئيس البرازيلي المساءلة القانونية لكسره قواعد العزل الذاتي، إذا جاءت نتيجة تحاليله إيجابية. البرازيل هي 9 أكثر دول العالم تضررًا من الوباء، وسجلت حتى اليوم نحو 98 ألف إصابة وأكثر من 6700 حالة وفاة.

ما الفرق بين الدواء والمصل واللقاح؟
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381796

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.