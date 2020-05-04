يقول (جربناها على عنزة ) … رئيس أفريقي يرفض استخدام أجهزة فحص كورونا

كل الوطن- فريق التحرير – سبتونيك: رفض الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، استخدام أجهزة لفحص فيروس كورونا المستجد، في بلاده، مضيفا: “إنها معيبة وأظهرت نتائج إيجابية للإصابة بالفيروس لعينات تم أخذها من عنزة ومن ثمار البابايا”.

ذكرت ذلك وكالة “رويترز”، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن حكومة ماجوفولي، واجهت انتقادات من قبل لتكتمها على ظهور الفيروس وطلبها من التنزانيين في السابق أن يصلوا من أجل ابتعاد الفيروس عن بلدهم.

وقال الرئيس في إحدى المناسبات بمنطقة شاتو في شمال غرب تنزانيا، إن أجهزة الاختبار لكشف مرض “كوفيد – 19″، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، مستوردة من الخارج لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وتابع: “أمرت قوات الأمن التنزانية بالتحقق من جودة أجهزة الفحص”، مشيرا إلى أنهم أخذوا عدة عينات غير بشرية شملت ثمرة بابايا وعنزة وخروف وأعطوها أسماء وأعمارا خاصة بآدميين، وأنه تم تقديم العينات لمختبر تنزاني من أجل فحصها مع تعمد عدم الإفصاح عن حقيقتها لموظفي المختبر”.

وقال الرئيس التنزاني إن نتيجة عينتي البابايا والعنزة جاءت إيجابية لمرض “كوفيد – 19″، مضيفا أنها تعني أن أجهزة الفحص قد تشير خطأ إلى إصابة بعض الناس بالفيروس.