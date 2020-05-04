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دونالد ترامب : لقاح كورونا سيكون متوفرا نهاية هذا العام

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : منذ 20 ثانية
دونالد ترامب : لقاح كورونا سيكون متوفرا نهاية هذا العام

كل الوطن- وكالات: قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في تصريح لـ”فوكس نيوز” إن لقاح كورونا سيكون متوفرا بحلول نهاية عام 2020.

وأضاف أن سلطات بلاده تعمل في أسرع ما يمكن للموافقة على اللوائح والتصاريح اللازمة، بما في ذلك الإذن باستخدام بعض الأدوية.

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تصريحات ترامب جاءت خلال مؤتمر افتراضي نقلته قناة فوكس نيوز، يرد خلاله على أسئلة الصحفيين حول مستجدات أزمة فيروس كورونا.

ويأتي المؤتمر في الوقت الذي خففت فيه بعض الولايات الأوامر التي كانت تلزم الأمريكيين بالبقاء في منازلهم بينما أبقت ولايات أخرى على تلك الإجراءات الصارمة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381803

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