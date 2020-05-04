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الفنان المصري هشام سليم: ابنتي نورا تحولت إلى ابني نور ” فيديو”

كل الوطن- فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
الفنان المصري هشام سليم: ابنتي نورا تحولت إلى ابني نور ” فيديو”

كلالوطن – متابعات-  ار تى : قال الفنان هشام سليم، إن ابنته نورا تحولت إلى نور، في إشارة منه إلى تحولها جنسيا، مضيفا: “دا قدر ربنا، وهى بتتحول، ومش مستغرب لأنها من ساعة ما اتولدت وجسمها جسم ولد”.

وأضاف سليم، خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدى، ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، اليوم الأحد، أن ابنته عندما بلغت 18 عاما أفصحت له بأنها ستتحول جنسيا، متابعا: “أنا قولتلها المطلوب مني إيه، لأني متأكد إن ربنا اللي بيصورنا في الأرحام”.

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وتابع: “الله يكون في أي حد عنده المشكلة دي، وأنا شايل هم المشكلة دي، ولازم أساعد نور عشان يقدر يمارس حياته”، منوها إلى أن “نور عانى” من تجديد البطاقة، مؤكدا أن سبب خلافه مع نور “كان أنه يناديه في بعض الأوقات بنورا”.

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الفنان المصري هشام سليم: ابنتي نورا تحولت إلى ابني نور
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=381807

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